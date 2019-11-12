Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.55
USD
23.2
RUB
0.36
UAH
0.95
Энциклопедия Карта Погода
10n 2 °C
Своим гражданством гордятся 53% чехов

Своим гражданством гордятся 53% чехов

Дмитрий Иволга 173 0
Согласно опросу Центра изучения общественного мнения Академии наук, число тех, кто гордится своей принадлежностью к Чешской Республике, достигло максимального уровня с 2005 года.
Фото: Sébastien Avenet / flickr
Своим гражданством гордятся 53% чехов

Подобные опросы проводятся с 2001 года. Только в 2001 и 2005 годах, когда состоялись два первые исследования, доля гордых чешским гражданством была выше, 54 и 57% соответственно. После этого оптимизм чехов стал снижаться, и в 2013 году о гордости сообщило минимальное количество, 39% респондентов.

Есть и те, кто стыдится чешского гражданства. Сейчас таких 6% — минимум с 2001 года. В 2012 году об этой эмоции сообщили 18%.

Стоит отметить, что чаще всего гражданством Чехии гордятся пенсионеры, люди с высшим образованием и сторонники партии ANO. В опросе участвовал 1021 человек старше 15 лет.

Источник: ceskenoviny.cz 

Рассказать всем:
Темы
гражданство Опрос общественного мнения Академия наук Чехии
Читайте
по теме 
Экзамены для получения чешского гражданства: где сдавать и как записаться
07.10.2019 18:15 Образование
Экзамены для получения чешского гражданства: где сдавать и как записаться
4461 0
Условия получения чешского гражданства будут ужесточены
30.05.2019 14:40 Общество
Условия получения чешского гражданства будут ужесточены
6825 0
Португалия и Испания предлагают гражданство в обмен на покупку недвижимости
17.01.2019 10:27 Экономика
Португалия и Испания предлагают гражданство в обмен на покупку недвижимости
6722 0
Бизнес, вид на жительство и инвестиции за границей: Итоги международной выставки в Каннах
03.11.2017 14:15 Жизнь
Бизнес, вид на жительство и инвестиции за границей: Итоги международной выставки в Каннах
6562 0
Последние новости:
12
ноября
Минюст РФ внес чешскую гуманитарную организацию «Человек в беде» в список нежелательных
12.11.2019 18:15 Политика
Минюст РФ внес чешскую гуманитарную организацию «Человек в беде» в список нежелательных
255 0
В ночь на среду в семи краях Чехии ожидаются первые снегопады
12.11.2019 14:30 Общество
В ночь на среду в семи краях Чехии ожидаются первые снегопады
485 0
Понедельник принес больше всего смертей на дорогах Чехии за последние 2,5 года
12.11.2019 12:15 Общество
Понедельник принес больше всего смертей на дорогах Чехии за последние 2,5 года
502 0
Матрешки и вайфай: о чем еще мэр Зденек Гржиб говорил на встрече с русскоязычными жителями Праги
12.11.2019 10:14 Интервью
Матрешки и вайфай: о чем еще мэр Зденек Гржиб говорил на встрече с русскоязычными жителями Праги
1021 0
Полиция расследует двойное самоубийство матери и сына в пражских Стодулках
12.11.2019 09:45 Общество
Полиция расследует двойное самоубийство матери и сына в пражских Стодулках
1488 0
11
ноября
На демонстрации 16 ноября Бабишу предъявят ультиматум
11.11.2019 16:14 Политика
На демонстрации 16 ноября Бабишу предъявят ультиматум
1085 0
Выбрано место для новогодней видеопроекции в Праге
11.11.2019 14:03 Культура
Выбрано место для новогодней видеопроекции в Праге
815 0
Чехия опустилась на четвертое место в мире по потреблению алкоголя
11.11.2019 13:12 Общество
Чехия опустилась на четвертое место в мире по потреблению алкоголя
896 0
Проездные в Праге наконец можно будет хранить в мобильном приложении
11.11.2019 10:38 Общество
Проездные в Праге наконец можно будет хранить в мобильном приложении
1353 0
Чешская Академия наук начинает 19-ю Неделю науки и техники
11.11.2019 10:04 Общество
Чешская Академия наук начинает 19-ю Неделю науки и техники
272 0


Мобильная версия