Студенты захватили философский факультет Карлова университета

Начиная со вторника они проводят так называемую оккупационную забастовку против изменения климата. Активисты хотят вынудить правительство ограничить выбросы в атмосферу.

Акция протеста началась во вторник, 12 ноября, на площади Палацкого. Затем ее участники переместились на философский факультет, где провели несколько лекций и дискуссий. Дата была выбрана неслучайно: проводя параллель с событиями 30-летней давности, активисты «отрекаются от отчаяния, как студенты в 1989 году».

Вечером руководство факультета разрешило студентам остаться в здании на ночь, хотя в течение дня отвергало это требование. Накануне полуночи на факультете оставались десятки человек.

В среду, 13 ноября, студенты готовят демонстрацию, также призванную привлечь внимание к изменениям климата, а затем планируют посетить ректорат университета и там протестовать против нынешнего ректора Томаша Зимы. Последнего критикуют, например, за сомнительный договор о партнерстве с банком Home Credit (который уже был расторгнут). Также ректор втянут в скандал со скрытым финансированием посольством Китая ряда университетских конференций.

Серии акций протеста посвящена фейсбук-группа «Университеты за климат», где можно узнать о тематических мероприятиях, которые студенты планируют и в других городах Чехии.

Источник: aktualne.cz