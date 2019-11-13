Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.6
USD
23.25
RUB
0.36
UAH
0.96
Энциклопедия Карта Погода
10n 3 °C
Студенты захватили философский факультет Карлова университета

Студенты захватили философский факультет Карлова университета

Александра Кириченко 646 0
Начиная со вторника они проводят так называемую оккупационную забастовку против изменения климата. Активисты хотят вынудить правительство ограничить выбросы в атмосферу.
Студенты захватили философский факультет Карлова университета

Акция протеста началась во вторник, 12 ноября, на площади Палацкого. Затем ее участники переместились на философский факультет, где провели несколько лекций и дискуссий. Дата была выбрана неслучайно: проводя параллель с событиями 30-летней давности, активисты «отрекаются от отчаяния, как студенты в 1989 году».

Вечером руководство факультета разрешило студентам остаться в здании на ночь, хотя в течение дня отвергало это требование. Накануне полуночи на факультете оставались десятки человек.

В среду, 13 ноября, студенты готовят демонстрацию, также призванную привлечь внимание к изменениям климата, а затем планируют посетить ректорат университета и там протестовать против нынешнего ректора Томаша Зимы. Последнего критикуют, например, за сомнительный договор о партнерстве с банком Home Credit (который уже был расторгнут). Также ректор втянут в скандал со скрытым финансированием посольством Китая ряда университетских конференций.

Серии акций протеста посвящена фейсбук-группа «Университеты за климат», где можно узнать о тематических мероприятиях, которые студенты планируют и в других городах Чехии.

Источник: aktualne.cz 

Рассказать всем:
Темы
протест студенты Карлов университет экология
Читайте
по теме 
Экологи готовят акции протеста в конце недели
10.10.2019 10:04 Общество
Экологи готовят акции протеста в конце недели
1258 0
В Чехии проходит «Неделя климата»
21.09.2019 16:49 Общество
В Чехии проходит «Неделя климата»
1324 0
Администрация Праги 6 убирает ограждения вокруг памятника маршалу Коневу
03.09.2019 11:54 Общество
Администрация Праги 6 убирает ограждения вокруг памятника маршалу Коневу
1577 0
Во многих чешских городах прошли акции против Андрея Бабиша
12.06.2019 09:12 Политика
Во многих чешских городах прошли акции против Андрея Бабиша
976 0
Последние новости:
13
ноября
В Праге заканчиваются автомобильные номера
13.11.2019 16:33 Общество
В Праге заканчиваются автомобильные номера
43 0
Прага — второй самый быстроразвивающийся город в Евросоюзе
13.11.2019 15:20 Экономика
Прага — второй самый быстроразвивающийся город в Евросоюзе
281 0
В Словакии автобус столкнулся с грузовиком, минимум 13 погибших
13.11.2019 14:28 Общество
В Словакии автобус столкнулся с грузовиком, минимум 13 погибших
410 0
Президент Словакии досрочно отметила в Праге юбилей Бархатной революции
13.11.2019 08:56 Политика
Президент Словакии досрочно отметила в Праге юбилей Бархатной революции
214 0
12
ноября
Минюст РФ внес чешскую гуманитарную организацию «Человек в беде» в список нежелательных
12.11.2019 18:15 Политика
Минюст РФ внес чешскую гуманитарную организацию «Человек в беде» в список нежелательных
619 0
Своим гражданством гордятся 53% чехов
12.11.2019 16:49 Общество
Своим гражданством гордятся 53% чехов
474 0
В ночь на среду в семи краях Чехии ожидаются первые снегопады
12.11.2019 14:30 Общество
В ночь на среду в семи краях Чехии ожидаются первые снегопады
1614 0
Понедельник принес больше всего смертей на дорогах Чехии за последние 2,5 года
12.11.2019 12:15 Общество
Понедельник принес больше всего смертей на дорогах Чехии за последние 2,5 года
805 0
Матрешки и вайфай: о чем еще мэр Зденек Гржиб говорил на встрече с русскоязычными жителями Праги
12.11.2019 10:14 Интервью
Матрешки и вайфай: о чем еще мэр Зденек Гржиб говорил на встрече с русскоязычными жителями Праги
1502 0
Полиция расследует двойное самоубийство матери и сына в пражских Стодулках
12.11.2019 09:45 Общество
Полиция расследует двойное самоубийство матери и сына в пражских Стодулках
2196 0


Мобильная версия