Страховые компании оплатят курильщикам современные лекарства

Пациенты с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) смогут получать современные медикаменты за счет страховых компаний, если согласятся следовать предписаниям врача и постепенно ограничить курение. В Чехии этим заболеванием страдают 300 тысяч человек, 45 тысяч из них курят.

Данное заболевание является главным показанием к пересадке легких в Чешской Республике.

«Пациенты, которые принимают выписанные врачом лекарства и снижают количество выкуренных сигарет, теперь попадут в графу «сотрудничающие курильщики». Им откроется путь к современной терапии», — заявила председатель Чешского сообщества пульмонологов и заведующая пульманологической клиникой первого медицинского факультета Карлова университета и больницы Томайера Мартина Вашакова.

Она пояснила, что многие больные не могут немедленно бросить курить, так имеют никотиновую зависимость. Лечение помогает им бороться с недостатком воздуха в легких, они перестают задыхаться. В итоге своевременная терапия поможет страховым компаниям сэкономить, так как пациенты станут реже поступать в больницу в тяжелом состоянии, требующем дорогого лечения.

Вашкова напомнила, что пациенты с сахарным диабетом получают лекарства, даже если курят или не придерживаются диеты.

Чаще всего ХОБЛ страдают люди старше 50 лет, но есть и более молодые пациенты, включая подростков. Риск развития проблем с легкими, кроме курения, повышает преждевременное появление на свет.

Источник: ceskenoviny.cz