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Бездомные 21 ноября проводят «день открытых дверей»

Бездомные 21 ноября проводят «день открытых дверей»

Александра Кириченко 313 0
Акция «Ночь на улице» (Noc venku) проходит в восьмой раз и в этом году охватила 15 чешских городов. Ее задача — привлечь внимание к проблемам бездомных и развеять предрассудки на их счет.
Бездомные 21 ноября проводят «день открытых дверей»

К акции кроме Праги подключались Острава, Градец-Кралове, Пардубице, Бероун, Зноймо, Мост, Трутнов, Кралупы-над-Влтавоу и другие города республики. Каждый город подготовил собственную программу при участии некоммерческих организаций и их клиентов — бездомных. В рамках «Ночи на улице» пройдут концерты, театральные представления, выставки, лекции и другие мероприятия. Ее гости смогут посетить импровизированные «иглу» из полиэтиленовой пены и алюминиевой пленки, которые бездомные строят для себя, чтобы пережить холодные ночи. Подробную программу можно узнать на сайте «Ночи на улице».

Плата за вход на мероприятия добровольная, она взимается не в форме денег, а в виде продуктов с длительным сроком хранения или теплой одежды.

По данным на весну 2019 года, в Чехии было 23 800 людей без определенного места жительства, 2600 из них еще не исполнилось 18 лет. Больше всего бездомных в Праге и в Моравскозилезском крае.
 
Источник: ceskenoviny.cz 

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Темы
бездомные День открытых дверей социальные проблемы
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