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Из сокровищницы в Дрездене украли драгоценности на 1 млрд евро

Из сокровищницы в Дрездене украли драгоценности на 1 млрд евро

Дмитрий Иволга 854 0
Сокровищница «Зеленый свод» в Дрезденском замке (Grünes Gewölbe), крупнейшее в Европе собрание ювелирных изделий, было ограблено утром в понедельник, 25 ноября. Перед этим злоумышленники примерно в 05:00 подожгли электрощит, чтобы обесточить сокровищницу и другие музеи.
Фото: gruenes-gewoelbe.skd.museum
Из сокровищницы в Дрездене украли драгоценности на 1 млрд евро

Как отмечает Bild, добычей злоумышленников стали только украшения, а не вазы, картины и другие более крупные предметы, которые также хранятся в «Зеленом своде». Предположительно речь идет об ущербе в 1,5 млрд евро. Воры забрали из одной из витрин три комплекта украшений, один бриллиантовый и два алмазных, сообщила генеральный директор Государственных художественных собраний Дрездена Марион Акерман. Она добавила, что точную сумму материального ущерба назвать нельзя, так как хранящиеся в сокровищнице украшения не имеют продажной стоимости.

Сотрудники полиции рассказали на пресс-конференции, что злоумышленники проникли в помещение сокровищницы через окно. Два преступника попали в объектив камеры видеонаблюдения. Полиция не исключает, что участников ограбления было больше.

Источник: dw.com 

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Темы
ограбление драгоценные камни драгоценные металлы Германия
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