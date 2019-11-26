Русские хакеры заработали 30 млн евро на оформлении чешских виз вьетнамцам

Проживающие в Чехии россияне по фамилии Воронины внедрились в систему выдачи виз гражданам Вьетнама и блокировали звонки в посольство Чешской Республики в Ханое, сообщает издание Seznam zprávy. Схема действовала около пяти лет и принесла подельникам 760 млн крон.

Как автор публикации уточнил на запрос «Чешского радио», система действовала с 2013 года. Граждане Вьетнама, которые хотели получить ВНЖ в Чехии, должны были регистрироваться на специальном интернет-сайте, чтобы подать заявление в посольстве Чешской Республики в Ханое. Россияне братья Андрей и Александр Воронины взломали этот сайт, и в результате зарегистрироваться могли только те вьетнамцы, которые им заплатят. Конкретно россияне вмешались в процесс проверки «капчи» из букв и цифр, которая подтверждает, что пользователь не является роботом. За каждую регистрацию они брали по 380 тысяч крон (около 15 тысяч евро).

Также с помощью модемов, множества сим-карт и другого оборудования россияне атаковали телефонную линию дипмиссии в Ханое: она оказывалась постоянно занятой, и дозвониться мог только тот, кто заплатил.

Сообщается, что оплату злоумышленники брали наличными, встречавшись в пражском торговом центре «Зличин» с вьетнамским связным. Чтобы не быть узнанными, россияне меняли внешность.

В 2018 году в связи с махинацией с визами для вьетнамцев были задержаны восемь человек. Они провели за решеткой около восьми месяцев и вышли на свободу. В то же время рассмотрение дела продолжается, и его фигурантам грозит до восьми лет тюрьмы. В списке обвиняемых также находится мать Ворониных, которую считают причастной к отмыванию денег.

Вырученные средства группировка вложила в недвижимость, в том числе в квартиру в новом жилом комплексе на Карлине, в другое имущество и в ценные бумаги.

Источник: seznamzpravy.cz и radio.cz