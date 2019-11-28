Чехию ждут холодные выходные

На рубеже ноября и декабря на большей части страны серьезно похолодает. В воскресенье ожидаются отрицательные температуры.

Как сообщает Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ), в четверг, 28 ноября, будет еще довольно тепло, от +8 до +12°C при переменной облачности.

В пятницу слегка похолодает, до +6…+10°C. Небо будет затянуто облаками, практически на всей территории республики пройдут дожди, на высоте от 800 метров над уровнем моря – со снегом.

В субботу ожидается от +1 до +5°C при переменной облачности, возможны отдельные осадки в виде снега.

В воскресенье возможны отрицательные температуры, столбик термометра не поднимется выше +3°C. Днем ожидается небольшая облачность, но к вечеру небо затянет и может пойти снег.

В понедельник снегопады продолжатся, прежде всего в Южной Чехии и в Моравии. Ожидается от -1 до +3°C.

В оставшуюся часть рабочей недели немного потеплеет, до +5°C, однако периодически будет идти снег.

Источник: aktualne.cz