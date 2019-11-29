Карел Готт приблизился по популярности к Масарику и Карлу IV

Первое место занимает император Священной римской империи Карл IV, набравший 20% голосов. 19% респондентов считают своим самым выдающимся соотечественником первого президента независимой Чехословакии Томаша Гаррига Масарика. Замыкает тройку с 18% бывший президент Чехии Вацлав Гавел.
Наконец, исполнитель Карел Готт в этом году набрал 16%, что позволило ему занять четвертое место.
Остальные персоналии набрали значительно меньше голосов, в пределах 6%. Примечательно, что в список попали и ныне здравствующие чехи, например хоккеист Яромир Ягр и актуальный и бывший президенты Милош Земан и Вацлав Клаус, а еще вымышленный персонаж Яра Цимрман. Всего участники опроса упомянули около двух сотен имен.
|Самая значимая личность (%)
|Персона
|2007
|2013
|2019
|Карл IV
|28
|24
|20
|Томаш Гарриг Масарик
|22
|23
|19
|Вацлав Гавел
|11
|20
|18
|Карел Готт
|1
|1
|16
|Ян Гус
|5
|5
|4
|Милош Земан
|-
|1
|3
|Ян Амос Коменский
|6
|4
|3
|Яромир Ягр
|-
|1
|2
|Ян Жижка
|3
|1
|1
|Вацлав Клаус
|3
|1
|1
|Яра Цимрман
|1
|2
|1
|источник: CVVM
Также респондентов попросили сказать, какой период в отечественной истории они считают наиболее выдающимся. 36% вспомнили о временах Карла IV, 22% назвали Первую республику, по 17% — времена гуситов и эпоху национального возрождения.
Самыми значимыми событиями с момента окончания Первой мировой войны люди чаще всего называли Бархатную революцию, возникновение независимой Чехословакии в 1918 году и окончание Второй мировой войны.
Источник: novinky.cz