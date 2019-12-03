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Экзамен по чешскому для ПМЖ может стать сложнее

Экзамен по чешскому для ПМЖ может стать сложнее

Александра Кириченко 784 0
Министерство образования выступает за ужесточение требований к знанию чешского языка иностранцами, желающими получить ПМЖ. Сейчас достаточно подтвердить владение языком на уровне А1.
Экзамен по чешскому для ПМЖ может стать сложнее

Если правительство поддержит инициативу министерства, иностранцам придется сдавать экзамен на сертификат A2. В ведомстве считают, что требуемого сейчас уровня недостаточно для интеграции в обществе, и подчеркивают, что, кроме Чешской Республики, в Евросоюзе такой легкий экзамен соискатели ПМЖ сдают только во Франции.

«Статус ПМЖ в Чехии дает иностранцам почти те же права, что и гражданам (кроме избирательного права)», — констатируют в министерстве, подчеркивая, что усложнение экзамена нужно воспринимать не как дискриминацию, а как предоставление иностранцам возможности лучше ориентироваться в обществе.

Сертификат А2 подтверждает владение языком на элементарном уровне (понимание фраз и высказываний, которые относятся к таким аспектам жизни, как учеба, работа, шопинг, способность спросить и объяснить дорогу, написать короткое личное сообщение и т.д.).

Также в Министерстве образования хотят ужесточить контроль во время таких экзаменов, в частности, обеспечить на них доступ сотрудникам полиции и представителям МВД.

Источник: denik.cz 

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Темы
ПМЖ экзамены чешский язык Министерство образования
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