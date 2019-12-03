Экзамен по чешскому для ПМЖ может стать сложнее

Министерство образования выступает за ужесточение требований к знанию чешского языка иностранцами, желающими получить ПМЖ. Сейчас достаточно подтвердить владение языком на уровне А1.

Если правительство поддержит инициативу министерства, иностранцам придется сдавать экзамен на сертификат A2. В ведомстве считают, что требуемого сейчас уровня недостаточно для интеграции в обществе, и подчеркивают, что, кроме Чешской Республики, в Евросоюзе такой легкий экзамен соискатели ПМЖ сдают только во Франции.

«Статус ПМЖ в Чехии дает иностранцам почти те же права, что и гражданам (кроме избирательного права)», — констатируют в министерстве, подчеркивая, что усложнение экзамена нужно воспринимать не как дискриминацию, а как предоставление иностранцам возможности лучше ориентироваться в обществе.

Сертификат А2 подтверждает владение языком на элементарном уровне (понимание фраз и высказываний, которые относятся к таким аспектам жизни, как учеба, работа, шопинг, способность спросить и объяснить дорогу, написать короткое личное сообщение и т.д.).

Также в Министерстве образования хотят ужесточить контроль во время таких экзаменов, в частности, обеспечить на них доступ сотрудникам полиции и представителям МВД.

Источник: denik.cz