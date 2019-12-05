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Сани с Микулашем, Чертом и Ангелом сбили восьмилетнюю девочку

Сани с Микулашем, Чертом и Ангелом сбили восьмилетнюю девочку

Дмитрий Иволга 173 0
Необычный инцидент, который едва не закончился трагически, произошел в городе Велке-Биловице Южноморавского края 4 декабря, накануне дня Святого Микулаша.
Сани с Микулашем, Чертом и Ангелом сбили восьмилетнюю девочку

Во время городской акции «Пение у рождественской елки» конь, запряженный в сани, испугался фейерверка, резко дернулся, и в результате упряжка сбила ребенка с ног. Девочка тут же встала. По словам очевидцев, она не сразу поняла, что случилось, так как в момент аварии говорила по телефону.

«Это огромное счастье, что сани лишь толкнули девочку, а не переехали ее», — сообщила пресс-секретарь полиции. Девочка не получила каких-либо травм, медицинская помощь ей не понадобилась.

Полиция изучает обстоятельства происшествия, уточняя, что организаторы подобных акций должны учитывать все возможные риски. «К сожалению, этот случай подтвердил, что разговоры по мобильному телефону настолько рассеивают внимание, что люди перестают в должной мере следить за происходящим вокруг», — добавила пресс-секретарь.

Источник: aktualne.cz 

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