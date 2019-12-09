Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.52
USD
23.07
RUB
0.36
UAH
0.97
Энциклопедия Карта Погода
04n 4 °C
Чехию ждет «мусорная революция»

Чехию ждет «мусорная революция»

Александра Кириченко 1621 0
Правительство одобрило пакет поправок, связанных с хранением и переработкой мусора. Они призваны мотивировать граждан к более тщательной сортировке мусора и повышают сборы за выброс несортированных бытовых отходов на свалки.
Фото: neprekonatelny.blog
Чехию ждет «мусорная революция»

Как рассказали в пресс-службе Министерства окружающей среды, где новые законы называют «большой мусорной революцией», цель инициатив – постепенное повышение доли отсортированных отходов с 35% в 2019 году до 75% к 2027-му. Также планируется, что на переработку к 2035 году будет поступать 65% смешанного мусора.

Платежи за размещение мусора на свалках постепенно вырастут с нынешних 500 крон за тонну до 1850 крон. В то же время населенные пункты, выполняющие указанные выше нормы по сортировке, до 2025 года будут по-прежнему платить 500 крон за тонну, а затем, до 2029 года, по 800 крон.

Сами свалки должны прекратить существование в 2030 году. Этот пункт вызвал критику у экологов, так как ранее говорилось о 2024 годе.

Ранее предлагаемая идея ввести залог за пластиковые бутылки одобрена не была, но законопроект оставляет за производителями или поставщиками упаковки такую возможность. В то же время производителей упаковки, которая подлежит переработке, обяжут создать достаточно густую сеть пунктов ее приема и соблюдать другие нормы, установленные директивой Евросоюза.

Другое важное новшество – введение так называемого принципа экомодуляции: в цену отдельных товаров с ограниченным сроком использования будут включены расходы на нейтрализацию их влияния на окружающую среду. Эта доплата пойдет в фонд коллективных систем – некоммерческих организаций, которые займутся сбором и переработкой таких изделий.

Источник: ceskenovinky.cz 

Рассказать всем:
Темы
экология мусор законопроект
Читайте
по теме 
В Праге в 2021 году распахнет двери экологичная «школа будущего»
29.11.2019 12:41 Общество
В Праге в 2021 году распахнет двери экологичная «школа будущего»
1129 0
В Чехию нелегально везут сотни тонн мусора из Западной Европы
28.11.2019 10:39 Общество
В Чехию нелегально везут сотни тонн мусора из Западной Европы
2020 0
В Чехии проведут «перепись» посещающих кормушки птиц
26.11.2019 12:48 Общество
В Чехии проведут «перепись» посещающих кормушки птиц
738 0
В Чехии началось строительство первого самодостаточного дома
19.11.2019 13:15 Общество
В Чехии началось строительство первого самодостаточного дома
4670 1
Последние новости:
09
декабря
Правила получения чешского гражданства станут строже
09.12.2019 18:56 Общество
Правила получения чешского гражданства станут строже
1050 0
Скорость новых пражских трамваев могут ограничить 40 км/ч
09.12.2019 13:07 Общество
Скорость новых пражских трамваев могут ограничить 40 км/ч
460 0
Суд подтвердил штрафы для Alza за работу по праздникам
09.12.2019 10:45 Экономика
Суд подтвердил штрафы для Alza за работу по праздникам
638 0
Безработица упала до минимума за последние 23 года
09.12.2019 10:15 Экономика
Безработица упала до минимума за последние 23 года
335 0
08
декабря
Зарплата президента вырастет до 302 700 крон, премьера – до 243 800 крон
08.12.2019 13:57 Экономика
Зарплата президента вырастет до 302 700 крон, премьера – до 243 800 крон
534 0
07
декабря
Михаил Галустян: «Заза Сухумский — это мое!»
07.12.2019 14:00 Интервью
Михаил Галустян: «Заза Сухумский — это мое!»
1297 0
06
декабря
В Чехии открылся горнолыжный сезон
06.12.2019 17:11 Спорт
В Чехии открылся горнолыжный сезон
1309 0
В Праге между Рождеством и Новым годом пройдет Неделя бесплатного спорта
06.12.2019 13:22 Спорт
В Праге между Рождеством и Новым годом пройдет Неделя бесплатного спорта
1863 0
Депутаты поддержали штраф до 50 млн крон за «двойное» качество продуктов
06.12.2019 12:09 Экономика
Депутаты поддержали штраф до 50 млн крон за «двойное» качество продуктов
1267 0
Суд разрешил ученице пражской школы носить хиджаб на занятиях
06.12.2019 10:24 Общество
Суд разрешил ученице пражской школы носить хиджаб на занятиях
905 1


Мобильная версия