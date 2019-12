Водитель пражского трамвая помог потерянному ребенку воссоединиться с родителями. Видео

Ситуация произошла на Мала-Стране. Проезжая между остановками Hellichova и Malostranské náměstí, Ходоунски заметил заплаканного мальчика, который явно был в панике. Водитель остановил состав, впустил ребенка и взял его к себе в кабину.

«Парень на секунду зазевался на остановке, и его родители уехали. Он побежал за трамваем, но, конечно же, отстал. Когда я увидел его ошарашенный взгляд, я тут же остановился, чтобы выяснить, что случилось», — рассказал водитель. Поняв, что мальчик иностранец, он спросил его по-английски, что произошло, и взялся быстро довезти его на следующую остановку.

«Все хорошо закончилось, родители тут же взяли его на руки», — написал Ходоунски в твиттере.

Upřímně, dlouho jsem zvažoval, jestli video z této akce zveřejním, protože zlí lidé by mohli najít nějaká porušení předpisů, ale víte co? Jsou Vánoce a každá pomoc bližnímu těší o to víc a náladu mi nemůže zkazit ani případný postih. Video tedy zde: pic.twitter.com/ZYUWONvmWm