Население Чехии выросло за счет мигрантов из Украины

По итогам третьего квартала 2019 года население Чешской Республики увеличилось более чем на 31 тысячу и составило 10 681 161 человека, сообщает Чешское статистическое управление (ČSÚ). 95% роста обеспечили приезжие из-за границы.

Так, за указанный период количество приехавших в страну из-за рубежа превысило число уехавших на 29 887 человек, а естественный прирост за счет рождаемости составил 1500 человек.

Как отмечают в ČSÚ, всего в Чехию с начала года переехало более 49 тысяч иностранцев. Больше всего среди них граждан Украины, далее следуют словаки, румыны и россияне. Покинуло Чешскую Республику 19 тысяч человек.

С начала 2019 года в Чехии родилось 85 тысяч детей (на две тысячи меньше, чем за указанный период годом ранее) и скончалось почти 84 тысячи жителей. Средний возраст усопших у мужчин составил 72,8 года, у женщин — 79,7 года.

В первые три квартала в Чехии было заключено более 47 тысяч браков, а распалось более 17 тысяч. 48,2% детей родилось вне официального брака.

Источник: novinky.cz