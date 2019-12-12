Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.52
USD
22.98
RUB
0.37
UAH
0.98
Энциклопедия Карта Погода
04n 0 °C
Скончалась седьмая жертва остравского стрелка

Скончалась седьмая жертва остравского стрелка

Дмитрий Иволга 141 0
Женщина, раненная при стрельбе в остравской факультетской больнице 10 декабря, умерла. Таким образом, число жертв достигло семи.
Фото: FNO
Скончалась седьмая жертва остравского стрелка

Двое других раненных находятся вне опасности, один из них уже выписан из больницы.

Напомним, трагедия произошла утром во вторник. 42-летний мужчина в упор расстрелял из пистолета людей, ожидавших своей очереди в травматологическом отделении поликлиники при больнице. Он целился им в голову, шею и в грудь. Позже объявленный в розыск преступник застрелился в своей машине.

Начат сбор средств для родственников жертв и для пострадавших. На прозрачный банковский счет 73030761/0710 могут перевести деньги все желающие.

Источник: ceskenoviny.cz 

Рассказать всем:
Темы
Острава полиция убийство
Читайте
по теме 
Стрельба в остравской больнице, убиты шесть человек
10.12.2019 10:11 Общество
Стрельба в остравской больнице, убиты шесть человек
3450 0
Две остравские компании взломали систему ЕЕТ
09.10.2019 12:17 Экономика
Две остравские компании взломали систему ЕЕТ
1739 0
При ремонте костела обнаружено послание будущим поколениям из 1968 года
01.08.2019 16:34 Общество
При ремонте костела обнаружено послание будущим поколениям из 1968 года
2894 0
Переезд в Чехию: есть ли жизнь за пределами Праги?
07.07.2019 13:19 Рынок недвижимости
Переезд в Чехию: есть ли жизнь за пределами Праги?
8561 0
Последние новости:
12
декабря
Цена квадратного метра в пражских новостройках превысила 110 тысяч крон
12.12.2019 15:22 Экономика
Цена квадратного метра в пражских новостройках превысила 110 тысяч крон
412 0
В Чехии заработала первая супербыстрая зарядная станция для электромобилей
12.12.2019 10:59 Экономика
В Чехии заработала первая супербыстрая зарядная станция для электромобилей
396 0
Население Чехии выросло за счет мигрантов из Украины
12.12.2019 09:50 Общество
Население Чехии выросло за счет мигрантов из Украины
702 0
11
декабря
Чешский студент собрал «Тысячелетнего сокола» из 70 тысяч деталей лего
11.12.2019 17:59 Культура
Чешский студент собрал «Тысячелетнего сокола» из 70 тысяч деталей лего
708 0
В Чехии разместится офис нового европейского космического агентства
11.12.2019 12:23 Экономика
В Чехии разместится офис нового европейского космического агентства
532 0
Светлана Немоляева: «Чтобы вызвать слезу, нужно сделать себе эмоциональное харакири»
11.12.2019 13:15 Интервью
Светлана Немоляева: «Чтобы вызвать слезу, нужно сделать себе эмоциональное харакири»
373 0
В центре Праги появился новый виноградник
11.12.2019 10:46 Общество
В центре Праги появился новый виноградник
1170 0
Памятник власовцам установят в мае 2020 года
11.12.2019 08:00 Политика
Памятник власовцам установят в мае 2020 года
1287 1
10
декабря
Участники демонстрации против Бабиша исписали мелом асфальт в центре Праги
10.12.2019 21:00 Политика
Участники демонстрации против Бабиша исписали мелом асфальт в центре Праги
902 0
Водитель пражского трамвая помог потерянному ребенку воссоединиться с родителями. Видео
10.12.2019 17:33 Общество
Водитель пражского трамвая помог потерянному ребенку воссоединиться с родителями. Видео
1878 0


Мобильная версия