Полиция раскрыла наркобанду «туристов» из 60 человек

По итогам расследования полиция предложила предъявить обвинения 58 людям (один подозреваемый к данному моменту умер, еще одному вынесли приговор в Австралии). Дело рассмотрит краевое отделение государственной прокуратуры в Ческе-Будеевице. Фигурантам грозит от 10 до 18 лет тюрьмы.
Группировка возила наркотики в Австралию и Новую Зеландию и действовала на четырех континентах. Курьеры работали в парах и участвовали максимум в двух операциях каждый. Они отправлялись за границу по индивидуальным путевкам, подготовленным туристическим агентством. Перевозчики всегда летали из Праги через аэропорты США, чаще всего через Лос-Анджелес, или через Таиланд, в Австралию. Каждый раз с собой у пары было четыре чемодана и мобильный телефон с предоплаченной сим-картой. На месте «отдыха» курьеры обменивали у посредника свой багаж на чемоданы, в каждом из которых было по 5 кг наркотиков. Таким образом, каждая партия составляла 20 кг.
Расследование велось с прошлого года.
Источник: lidovky.cz