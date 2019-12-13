Чешский водитель получил в Британии 10 лет за перевозку мигрантов в грузовике с матрацами

Как сообщил депутат Европарламента Томаш Здеховски (партия KDU-ČSL), британский суд вынес приговор Яну Жиге на этой неделе. Водитель согласился за 500 фунтов перегнать из Бельгии в Великобританию грузовик с матрацами, в котором оказался сюрприз.

Фото: Celní správa

Жига благополучно прошел контроль с собаками на французской и британской сторонах границы, но случайная проверка с использованием рентгеновского оборудования на территории Великобритании показала необычную полость внутри фуры. В итоге пограничники нашли за фальш-перегородкой 21 гражданина Афганистана, включая девять детей.

На суде чех утверждал, что перегнать грузовик ему предложил не то индиец, не то пакистанец по имени Али. О том, что в фуре находились люди, Жига якобы не знал, однако убедить в этом суд ему не удалось.

Ранее два чешских водителя за подобное преступление получили во Франции по два года.

Источник: novinky.cz