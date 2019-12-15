Чешские ученые нашли управу на «рождественский сорняк»

Исследователи из Университета Менделя в Брно нашли способ эффективной борьбы с омелой — растением-паразитом, поражающим деревья и одновременно являющимся одним из главных символов Рождества.

Омела формирует вечнозеленые шары в кронах деревьев. Просто вырвать их нельзя, потому что после этого паразит разрастается только сильнее. До сих пор единственным решением было спиливание ветвей, пораженных омелой.

Брненские ученые изобрели спрей, после обработки которым омела начинает цвести. Если обрабатывать им растения зимой, проснувшийся от спячки паразит гибнет от мороза. Дереву-носителю в свою очередь ничто не угрожает. Эффективность способа, который был протестирован в Злине и Пршерове, превышает 90%.

Чешские лесники называют текущую ситуацию с омелой пандемической. Больше всего паразит распространен в Моравии. Между тем многие чехи в канун Рождества покупают и дарят друг другу букетики этого растения. В зимние праздники под принято целоваться под веткой омелы.

Источник: novinky.cz