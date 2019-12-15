Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.48
USD
22.9
RUB
0.36
UAH
0.97
Энциклопедия Карта Погода
04n 6 °C
Чешские ученые нашли управу на «рождественский сорняк»

Чешские ученые нашли управу на «рождественский сорняк»

Дмитрий Иволга 210 0
Исследователи из Университета Менделя в Брно нашли способ эффективной борьбы с омелой — растением-паразитом, поражающим деревья и одновременно являющимся одним из главных символов Рождества.
Чешские ученые нашли управу на «рождественский сорняк»

Омела формирует вечнозеленые шары в кронах деревьев. Просто вырвать их нельзя, потому что после этого паразит разрастается только сильнее. До сих пор единственным решением было спиливание ветвей, пораженных омелой.

Брненские ученые изобрели спрей, после обработки которым омела начинает цвести. Если обрабатывать им растения зимой, проснувшийся от спячки паразит гибнет от мороза. Дереву-носителю в свою очередь ничто не угрожает. Эффективность способа, который был протестирован в Злине и Пршерове, превышает 90%.

Чешские лесники называют текущую ситуацию с омелой пандемической. Больше всего паразит распространен в Моравии. Между тем многие чехи в канун Рождества покупают и дарят друг другу букетики этого растения. В зимние праздники под принято целоваться под веткой омелы.

Источник: novinky.cz 

Рассказать всем:
Темы
Сельское хозяйство ЧР Брно Рождество
Читайте
по теме 
Депутаты поддержали штраф до 50 млн крон за «двойное» качество продуктов
06.12.2019 12:09 Экономика
Депутаты поддержали штраф до 50 млн крон за «двойное» качество продуктов
1622 0
Чехия выдаст украинцам больше рабочих виз ради борьбы с короедом
31.10.2019 10:01 Экономика
Чехия выдаст украинцам больше рабочих виз ради борьбы с короедом
3596 0
Мыши-полевки причинили ущерб земледельцам Чехии на 500 млн крон
20.09.2019 08:45 Экономика
Мыши-полевки причинили ущерб земледельцам Чехии на 500 млн крон
3295 0
Бизнес по-чешски: сколько можно заработать на сборе растений
21.08.2019 15:30 Бизнес
Бизнес по-чешски: сколько можно заработать на сборе растений
2960 0
Последние новости:
13
декабря
Чешский водитель получил в Британии 10 лет за перевозку мигрантов в грузовике с матрацами
13.12.2019 16:25 Общество
Чешский водитель получил в Британии 10 лет за перевозку мигрантов в грузовике с матрацами
669 0
Метеорологи предупредили о сильном ветре
13.12.2019 15:47 Общество
Метеорологи предупредили о сильном ветре
1352 0
Полиция раскрыла наркобанду «туристов» из 60 человек
13.12.2019 12:20 Общество
Полиция раскрыла наркобанду «туристов» из 60 человек
1246 0
Началась крупнейшая в Чехии серия акций против жестокого обращения с карпами
13.12.2019 10:32 Общество
Началась крупнейшая в Чехии серия акций против жестокого обращения с карпами
5470 0
В пяти чешских городах развернется тестирование 5G
13.12.2019 07:30 Экономика
В пяти чешских городах развернется тестирование 5G
1000 0
14
декабря
Оксана Карас: «Если нет ощущения, что умрешь, если не выскажешься, — не надо браться за тему»
14.12.2019 13:00 Интервью
Оксана Карас: «Если нет ощущения, что умрешь, если не выскажешься, — не надо браться за тему»
420 0
12
декабря
Скончалась седьмая жертва остравского стрелка
12.12.2019 19:27 Общество
Скончалась седьмая жертва остравского стрелка
1602 0
Цена квадратного метра в пражских новостройках превысила 110 тысяч крон
12.12.2019 15:22 Экономика
Цена квадратного метра в пражских новостройках превысила 110 тысяч крон
1494 0
В Чехии заработала первая супербыстрая зарядная станция для электромобилей
12.12.2019 10:59 Экономика
В Чехии заработала первая супербыстрая зарядная станция для электромобилей
1870 0
Население Чехии выросло за счет мигрантов из Украины
12.12.2019 09:50 Общество
Население Чехии выросло за счет мигрантов из Украины
1928 0


Мобильная версия