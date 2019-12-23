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Рождественский Сочельник будет намного теплее обычного

Рождественский Сочельник будет намного теплее обычного

Дмитрий Иволга 267 0
Как рассказали в Чешском гидрометеорологическом институте, 24 декабря температуры будут заметно выше среднестатистических. В Праге ожидается до +8°C, что позволит этому Сочельнику войти в десятку самых теплых за всю историю измерений.
Фото: Martin Strachoň / Wikimedia Commons
Рождественский Сочельник будет намного теплее обычного

Самый теплый Щедрый день на метеостанции Прага-Либуш был зарегистрирован в 2012 году, когда температура достигла +12,7°C. В Брно рекорд был зафиксирован в 1967 году и составил +12°C. Пять из десяти самых теплых Сочельников здесь были отмечены начиная с 2000 года, а нынешний займет 11-е место.

В некоторых регионах Чешской республики будет заметно прохладнее. Например, в Либерце ожидается +4°C, что, впрочем, на 2 градуса выше средних показателей. В рекрдном 2014 году здесь было около +10°C.

Синоптики признают, что шансы на «белое Рождество» на равнинах нулевые. Некоторое количество снега может выпасть лишь в горах, однако «зимние» осадки в других регионах не исключены к концу недели, когда температура снизится.

Подводя итоги года, метеорологи отмечают, что все месяцы 2019-го, кроме мая, были в рамках нормы или теплее. Лето выдалось очень теплым, хотя и без таких волн жары, как в 2015 и 2018-м.

Источник: ceskenoviny.cz 

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Темы
погода Рождество
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