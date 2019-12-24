Женщина попала в ДТП из-за рождественского карпа

Авария произошла во второй половине дня 23 декабря, когда женщина проезжала деревню Горни-Полице в районе города Ческа-Липа. Водительница получила ранения средней тяжести: ее доставили в больницу с переломом в области щиколотки и травмой грудной клетки.
В связи со случившимся пресс-секретарь полиции Ивана Балакова напомнила автомобилистам, что при перевозке живой рыбы стоит соблюдать бдительность. Пакет с карпом стоял в пластиковом ящике, тем не менее рыба смогла «вырваться».
Источник: novinky.cz