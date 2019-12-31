Чешское телевидение введет разнообразные обозначения для «недетских» фильмов

С января 2020 года Чешское телевидение будет использовать несколько пиктограмм, показывающих, почему фильм или программа могут не подходить детям (или чувствительным взрослым). Специальные символы предупредят о сексуальных сценах, насилии, сценах употребления наркотиков или о нецензурных выражениях.

Фото: České televize

Так, о насилии предупредит картинка с ножом в руке, о сексе – три сперматозоида, алкоголе и наркотиках – рюмка или шприц, нецензурных выражениях – заклеенный рот, а о пугающем и шокирующем контенте – закрывающийся глаз.

Сначала пиктограммы появятся в программах, которые выходят в эфир после восьми вечера, но постепенно должны охватить все вещание. Прежде всего их задача – помочь родителям принять решение, подходит ли фильм или передача для детского просмотра.

Источник: aktualne.cz