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В прошлом году 550 человек погибли на чешских дорогах

В прошлом году 550 человек погибли на чешских дорогах

Марина Комарова 223 0
В прошлом году в результате дорожно-транспортных происшествий в Чешской Республике погибло 550 человек. Это на 15 человек меньше, чем в 2018 году. Количество тяжелораненых также уменьшилось.
В прошлом году 550 человек погибли на чешских дорогах

Тяжело раненых в ДТП за прошлый год было 1875, что на 225 человек меньше, чем в 2018 году. Тем не менее, число жертв аварий в 2019 году было выше, чем в 2017 и 2016 годах, сообщил начальник дорожной полиции Чехии Иржи Злы. Хотя число жертв ниже, чем в 2018 году, количество смертей должно снизиться примерно на 200 в этом году, чтобы достичь цели Национальной стратегии безопасности дорожного движения, отметил он.

Самым трагическим месяцем прошлого года был август, в течение которого 62 человека погибли на дорогах в Чехии. Наименьшее количество смертей было зарегистрировано в январе.

Самым трагическим днем ​​в году было 11 ноября, когда погибли девять человек, в том числе пятеро из них погибли в результате аварии недалеко от Зноймо. В результате столкновения трех автомобилей четыре человека умерли до прибытия спасателей, тяжело раненный четырехмесячный мальчик скончался позже в больнице. Это была самая трагическая авария на чешских дорогах с сентября 2015 года, когда на автомагистрали D1 возле Вышкова погибли пять человек. 

Причины несчастных случаев со смертельным исходом или серьезных травм, по мнению полиции, это в основном невнимательность и превышение скорости.

При этом до 2008 года статистика смертности на чешских дорогах выглядела намного хуже - каждый год в ДТП погибали около тысячи человек.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
дтп Чехия полиция
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