Правительство хочет ограничить рекламу медицинских препаратов

Мошенники, выдающие себя за экспертов в области медицины, предлагают в интернете различные препараты и обещают клиентам чудесное исцеление. Однако в реальности эти препараты не помогают людям. Чешское правительство разработало поправки, ограничивающие рекламу таких лжелекарств и медицинских изделий.

«Мы ужесточаем требования к рекламе медицинских препаратов в рамках борьбы с мошенничеством. Различные изделия рекламируются в качестве средств, которые могут вылечить пациента, но на самом деле это не так», — заявил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех.

Следить за рекламой будет Государственное управление контроля за лекарствами (SÚKL). Помимо препаратов, проверяться будут медицинские изделия, например протезы, средства для диабетиков или ортопедическая обувь. По словам Войтеха, в результате этих мер права пациентов и потребителей будут защищены. Несоблюдение правил повлечет за собой штраф до двух миллионов крон.

Например, поправка запрещает рекламу медицинских изделий со ссылкой на рекомендации ученых, медицинских работников, общественных деятелей или знаменитостей. Реклама также не должна вводить потребителей в заблуждение по поводу возможности исцеления.

«Целью новой поправки является, в частности, предоставление правдивой информации об изделии, в том числе о его эффектах и функциях. Потребители должны знать, что неправильное использование медицинских препаратов может нанести серьезный ущерб здоровью», — пояснили в Минздраве.

Источник: novinky.cz