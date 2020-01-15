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Главную рождественскую ель подарили животным из Пражского зоопарка

Главную рождественскую ель подарили животным из Пражского зоопарка

Марина Комарова 488 0
Ветви рождественской елки, которая украшала Староместскую площадь в Праге в период праздников, отдали слонам и бизонам в Пражском зоопарке.
Главную рождественскую ель подарили животным из Пражского зоопарка

По словам пресс-секретаря Пражского зоопарка Ленки Пасторчаковой, это уже стало  традицией: слонам елка пришлась по вкусу, а некоторые животные любят играть с ветками 20-метрового хвойного дерева. Перед тем как положить ветви в павильон слонов, сотрудники зоопарка проверили, не осталось ли на них украшений или других опасных для питомцев предметов. После этого ветви были развешаны по павильону так, чтобы слоны имели к ним свободный доступ.

Из ствола рождественской ели плотники в Брно изготовят деревянные столы, а украсит их своими рисунками художник Марек Чигал. Столы планируют продать весной на аукционе, а вырученные деньги пойдут на посадку новых хвойных деревьев.

Источник: prazsky.denik.cz

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Темы
Рождество в Праге Рождество зоопарк
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