Чехи готовятся к летним отпускам и покупают туры заранее

Чехи с каждым годом все чаще приобретают туристические путевки зимой - в первую очередь, из-за скидок и более широкого выбора отелей. Самые популярные страны для летнего отдыха - Турция, Египет, Греция и Болгария.

По словам пресс-секретаря турфирмы Fischer Яна Бездека, в этом году интерес к турам first minute вырос на 10% по сравнению с прошлым годом. Лидером по количеству проданных путевок является Турция.

Управляющий директор Exim tours Петр Костка объясняет возросший интерес к продаже летних туров рядом преимуществ. “Туры Last minute летом почти все распроданы, клиенты это понимают, и приобретают путевки за полгода вперед, чтобы поехать туда, куда они хотят. Треть туров на лето 2020 уже продана”, - говорит Костка.

К выгодам относится, например, бесплатное проживание или питание в отеле для одного или двоих детей, а также более низкая цена для размещения на дополнительных кроватях в номере.

Помимо Турции, Болгарии и Греции, все большую популярность в последнее время приобретает Испания. Если же говорить о конкретных местах отдыха, то чехи отдают предпочтение Турецкой ривьере, испанской Майорке и греческим островам Родос и Крит.

Источник: novinky.cz