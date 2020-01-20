При пожаре на свиноферме в Чехии погибло 1300 поросят

В результате пожара примерно 300 племенных свиноматок и 1300 поросят сгорели на свиноферме, расположенной возле города Кладрубы в Рокицанах.

Свиноферма начала гореть в воскресенье. Когда на место прибыла пожарная команда, все здание было охвачено огнем. Начиная с 11 часов вечера пожар тушили десять пожарных команд.

Причина возгорания пока не установлена. Предварительный ущерб оценили в 35 млн крон.

Источник: novinky.cz