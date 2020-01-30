Карлов университет создает собственную игровую студию

Два года назад разработчики из Карлова университета выпустили историческую приключенческую игру Attentat 1942, которая пользуется успехом за рубежом. Игра вышла в финал Independent Games Festival и была продана в количестве более 7000 экземпляров. Сейчас студия Charles Games готовит к выходу новую компьютерную игру Freedom 1945.
«Это еще один важный шаг и перенос результатов нашей научной работы в практическую жизнь. Дочерняя компания Charles Games будет разрабатывать обучающие компьютерные игры и поддерживать экспериментальные работы студентов. Я считаю включение мультимедийных элементов в преподавание одним из важных способов модернизации системы образования в нашей стране», — сказал ректор Карлова университета Томаш Зима.
Источник: czechcrunch.cz