Начался «Сухой февраль»: можете ли вы продержаться месяц без алкоголя?

Почти половина чехов считает употребление алкоголя «модой». Примерно 14% чувствовали бы себя неудобно, если бы отказались от выпивки в компании друзей или коллег.

Откажитесь хотя бы на месяц от алкоголя, призывают чехов эксперты. Вы не только очистите свою печень, но и улучшите сон, добавляют они. Хорошая возможность, по их словам, это акция «Сухой февраль», которую Открытая мужская лига проводит уже в седьмой раз. По словам организаторов, около 6% взрослых чехов участвовали в акции в прошлом году.

Чехи — нация пьющих. По данным Национального института общественного здравоохранения, ежедневно жители страны выпивают 7,5 млн порций алкоголя (40 мл). Таким образом, в день жители Чехии выпивают 375 тысяч литров крепкого алкоголя.

«Около 59% людей говорят, что у них есть знакомый или родственник, у которого были проблемы с алкоголем», — сообщил министр здравоохранения Адам Войтех, ссылаясь на результаты январского опроса общественного мнения.

По мнению экономистов, неумеренное потребление алкоголя приводит к колоссальным последствиям в масштабах страны. Социальный ущерб составляет до 59 млрд крон в год. Это в четыре раза больше, чем приносят в бюджет налоги на крепкий алкоголь, пиво и вино. Почти половина этой суммы расходуется на лечение связанных с алкоголем заболеваний (при этом сотрудники отсутствуют на работе). Эта цифра также включает в себя ущерб от преступлений и ДТП, совершенных под воздействием алкоголя.

Желающие принять участие в акции «Сухой февраль» могут зарегистрироваться по адресу: www.suchejunor.cz

Источник: denik.cz