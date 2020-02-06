Менеджер перевела 760 тысяч крон мужчине, который выдавал себя за директора фирмы

760 тысяч крон удалось получить мошеннику от менеджера компании в Угерске-Градиште — для этого он притворился ее начальником. Сейчас полиция разыскивает злоумышленника.

По данным полиции, в январе мошенник связался с менеджером по электронной почте, чтобы узнать баланс банковского счета фирмы. Сотрудница сообщила ему эту информацию, и тогда он попросил перевести ему 18 тысяч евро (около 450 тысяч крон). Девушку это не удивило, поскольку ранее во время зарубежных поездок директор компании несколько раз просил пересылать ему деньги таким образом. Примерно через неделю мошенник снова попросил менеджера послать на счет 12 тысяч евро, и она отправила деньги.

«В понедельник менеджер вновь получила аналогичное письмо, но формулировка показалась ей подозрительной, и она позвонила директору, который в это время уже находился в Чехии. Однако он не знал ни о каких платежах», — рассказала пресс-секретарь полиции Симона Кышнерова.

В общей сложности компания потеряла 760 тысяч крон. Ложного босса подозревают в мошенничестве, за которое ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

«Это не первый такой случай в Угерске-Градиште. Поэтому мы призываем компании тщательно проверять свои транзакции и не становиться мишенью для мошенников», — предупредила Кышнерова.

Источник: novinky.cz