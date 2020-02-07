Метеорологи предупредили о штормовом ветре

Чешский гидрометеорологический институт предупредил об очень сильном ветре, который будет наблюдаться в Чехии в воскресенье. Скорость ветра в отдельных районах может достигать 90 километров в час.

Предупреждение распространяется на всю территорию республики, однако в зоне высокой степени риска находятся регионы Высочина, Моравскослезский и некоторые районы Оломоуцкого края. В остальных регионах, по прогнозу синоптиков, скорость ветра не превысит 70 километров в час. Порывы ветра начнутся в воскресенье вечером, и метеорологи ожидают, что такая погода продержится до вторника.

«Из-за ветра возможно падение деревьев, повреждение зданий и отключение электроэнергии», — сказали метеорологи. Также упавшие и поломанные деревья и ветви могут вызвать аварийные ситуации на дорогах.

Источник: novinky.cz