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Чешская сосна может быть признана Европейским деревом года

Чешская сосна может быть признана Европейским деревом года

Марина Коханкова 143 0
Чешская сосна лидирует в европейском опросе, участники которого должны выбрать дерево с самой интересной историей. Всего в голосовании принимают участие 16 деревьев, победивших в национальных опросах.
Фото: Foto | Marek Olbrzymek / Strom roku
Чешская сосна может быть признана Европейским деревом года

Голосование продлится до 29 февраля. Будет ли 350-летняя чешская сосна удостоена звания Европейского дерева года, мы узнаем 17 марта.

Худобинская сосна растет на скалистом левом берегу Вирской плотины. Она названа в честь затопленной деревни Худобин, которая была принесена в жертву строительству водохранилища. Легенда гласит, что ночью дьявол играет на скрипке у сосны. Вероятно, этот звук слышали жители затопленной деревни при сильном ветре в долине реки Свратки.

Интернет-голосование ежегодно организует EPA (Ассоциация экологического партнерства). Конкурс был впервые запущен в 2011 году в связи с популярным опросом «Дерево года». Победители национальных туров выходят в финал европейского конкурса. В прошлом году в голосовании приняли участие около 200 тысяч человек.

Источник: ekolist.cz

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Темы
Чехия Опрос общественного мнения Европа
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