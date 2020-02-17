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Чехи, эвакуированные из Уханя, могут вернуться домой

Чехи, эвакуированные из Уханя, могут вернуться домой

Марина Коханкова 576 0
Пять чехов, которые были эвакуированы из китайского Уханя, здоровы. Они смогли утром в понедельник покинуть больницу На Буловце.
Чехи, эвакуированные из Уханя, могут вернуться домой

Начальник инфекционного отделения больницы заверила, что ни у одного из эвакуированных при повторных анализах не было обнаружено коронавирусной инфекции.

Чехи провели в карантине две недели. Скорая помощь доставила их в больницу прямо из аэропорта 3 февраля. «У них не было проблем со здоровьем с самого начала. Все тесты на наличие вируса были отрицательными. Именно поэтому мы смогли отпустить пациентов домой», — рассказала Гана Рогачова, начальник инфекционного отделения больницы на Буловце.

Врачи использовали максимальный ожидаемый инкубационный период заболевания. Обычно симптомы коронавируса развиваются у пациентов в течение двух-семи дней после заражения, а карантин был вдвое дольше.

Двое студентов, еще двое граждан Чехии и один член семьи, по словам главного врача, хорошо справились с двухнедельной изоляцией от мира. «Это была группа молодых людей, достаточно выносливых, умных. Они знали о риске и не хотели подвергать опасности свои семьи и близких», — отметили врачи.

Коронавирус начал распространяться с прошлого года, сначала в Китае, а затем в других странах. От болезни, которая передается воздушным путем и первоначально проявляется как грипп, уже погибли более 1700 человек (большинство из них в Китае). В Чешской Республике было зарегистрировано более 70 подозрений на коронавирусную инфекцию, ни одно из них не было подтверждено. 

Источник: ceskatelevize.cz

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