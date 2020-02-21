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На выходных в Чехии будет дуть сильный ветер

На выходных в Чехии будет дуть сильный ветер

Марина Коханкова 702 1
Чешский гидрометеорологический институт предупредил о сильном ветре, скорость которого будет достигать 70 километров в час. В пятницу днем ​​порывы ветра почти прекратятся, однако в воскресенье ненастная погода вновь вернется в республику.
На выходных в Чехии будет дуть сильный ветер

В пятницу предупреждение о сильном ветре будет действовать до 14 часов дня. Существует опасность падения деревьев, повреждения транспортных средств и крыш домов. В горах путешественникам не рекомендуется выходить на открытое пространство — лучше подождать, пока ветер прекратится.

Несмотря на сильный ветер, в Чехию придет потепление. В пятницу температура воздуха достигнет 3-7 градусов выше нуля, в субботу — от +6 до +10 градусов Цельсия, ветер будет слабый (до 50 километров в час). В воскресенье он усилится, а температура воздуха составит до 12 градусов тепла. В первые дни следующей недели столбик термометра покажет 9-14 градусов выше нуля.

Как уже сообщал 420on.cz, в середине февраля на Чехию обрушился ураган «Сабина». Порывы ветра в некоторых районах достигали 100 километров в час, а на Снежке его скорость превысила 190 километров в час.

Источник: ceskatelevize.cz

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погода Чехия
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