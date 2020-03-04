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В Чехии увеличивается количество частных школ

В Чехии увеличивается количество частных школ

Марина Коханкова 249 0
В настоящее время в Чешской Республике насчитывается 250 частных начальных школ, что примерно на 75% больше, чем десять лет назад. Это следует из статистики Министерства образования.
В Чехии увеличивается количество частных школ

Каждый год в стране появляется около 30 новых частных школ. По словам пресс-секретаря Министерства образования Алены Ледновой, эта тенденция обусловлена спросом родителей на альтернативное образование. «Частные начальные школы в настоящее время составляют 5,2% от общего количества таких заведений», — пояснила Алена Леднова.

Например, частная начальная школа «Дорога к успеху» в Праге подтверждает, что количество заявлений на поступление в учебное заведение растет. «Многие семьи переехали в наш район, чтобы их дети могли посещать частную школу, — говорит Станислав Свобода, директор школы. — Родители заинтересованы, чтобы дети продолжали учебу в нашей школе, поэтому мы открываем вторую ступень с сентября 2020 года».

«Число поступивших к нам заявлений вдвое больше, чем количество мест в школе, некоторые переходят к нам в течение учебного года», — говорит Вероника Рыбничкова, директор частной начальной школы Parentes. Примерно такая же ситуация складывается в учебных заведениях Open Gate и Heřmánek.

По данным Министерства образования, основная причина появления новых частных начальных школ — не столько неудовлетворенность родителей качеством преподавания в государственных школах, сколько потребность в альтернативных подходах к образованию.

«Родителей больше волнует, как дети учатся, в какой среде. И они хотят, чтобы школа была для них безопасной средой, где они будут не только учиться, но и чувствовать себя хорошо. Государственные школы зачастую не дают такой возможности», — говорит консультант и аналитик EDUin Карел Гаргулак.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
школы Чехия Министерство образования образование
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