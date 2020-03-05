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Награды «Большого брата» получили BIS, Avast и Pražská energetika

Награды «Большого брата» получили BIS, Avast и Pražská energetika

Марина Коханкова 209 0
В 15-й раз премия «Большого брата» (Big Brother Awards) назвала своих победителей. Жюри конкурса, организованного Iuridicum Remedium, каждый год выбирает учреждения, компании или отдельных лиц, которые в наибольшей степени нарушают неприкосновенность частной жизни людей.
Награды «Большого брата» получили BIS, Avast и Pražská energetika

Жюри из девяти человек определяет победителей в четырех отрицательных категориях и одной положительной. В этом году главная премия была вручена Службе информационной безопасности (BIS). Жюри «похвалило» ведомство за законопроект, который открывает разведывательным службам возможность бесконтрольного использования технологий распознавания лиц. Еще одна награда присуждена Avast, которая через свою дочернюю компанию Jumpshot продавала данные о поведении своих пользователей. И хотя данные должны были быть анонимными, некоторые эксперты посчитали, что при сопоставлении их можно связать с личностями других людей с помощью дополнительных сведений. 

Еще одна награда была присуждена компании Pražská energetika за то, что фирма как минимум с 2012 года записывала разговоры людей во время посещения центров обслуживания клиентов. «Компания оправдывает это необходимостью обработки записей в связи с заключением и исполнением договоров. Однако это не объясняет, как записи могут использоваться и для каких целей в течение полутора лет», — заявили организаторы конкурса.

В категории «Мнение Большого брата» жюри присудило приз Виту Каньковскому за заявление: «Я готов представить поправку в палату депутатов, чтобы исключить санкции за нарушение GDPR». 

Положительную премию имени Эдварда Сноудена получила трехпартийная коалиция мэрии Праги. Жюри высоко оценили отказ администрации от внедрения технологии распознавания лиц в столичных полицейских камерах. Заявку на тестирование программного обеспечения для распознавания лиц подавала полиция Чехии.

Источник: lupa.cz

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Темы
премия конкурс Чехия
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