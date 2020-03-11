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За один день число заболевших коронавирусом в Чехии увеличилось на 20 человек

За один день число заболевших коронавирусом в Чехии увеличилось на 20 человек

Марина Коханкова 1582 0
В целом в Чешской Республике зарегистрировано 64 случая новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения Адам Войтех.
За один день число заболевших коронавирусом в Чехии увеличилось на 20 человек

Большинство пациентов находятся в Праге, Усти-над-Лабем и Среднечешском крае. «Первые случаи зафиксированы в Оломоуцком крае, на Высочине и в Пардубицком крае», — уточнили в министерстве.

«К сожалению, число заболевших растет. У нас сегодня 23 новых случая», — сказал утром в среду министр. У всех инфицированных заболевание протекает в легкой форме, угрозы для жизни нет. В общей сложности 1193 человека были проверены на наличие вируса в Чешской Республике.

Со среды в Чехии закрыты все начальные и средние школы, вузы, училища. Введен запрет на проведение массовых акций с участием более 100 человек.

Источник: novinky.cz

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Темы
Болезни Чехия Министерство здравоохранения
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