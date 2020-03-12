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Чехия с 14 марта закрывает международное наземное транспортное сообщение

Чехия с 14 марта закрывает международное наземное транспортное сообщение

Александра Кириченко 3059 0
В связи с чрезвычайным положением, объявленным в Чешской Республике, Министерство транспорта приняло решение с субботы приостановить движение международных поездов и автобусов. Международные авиарейсы будут осуществлять только аэропорты Праги.
Фото: Dariusz Sieczkowski
Чехия с 14 марта закрывает международное наземное транспортное сообщение

Как сообщает пресс-служба министерства, наземные границы Чехии сможет пересекать только автотранспорт, перевозящий не более девяти человек. При этом на границах с Австрией и Германией, напомним, с 12 марта временно вводится пограничный контроль.

Жителям Чехии, находящимся за границей, будет предоставлена возможность вернуться домой на транспортных средствах вместимостью более девяти человек, а иностранцы смогут покинуть страну.

Чешские аэропорты, кроме аэропорта Вацлава Гавела и аэродрома Кбелы в Праге, с 12 марта не смогут принимать международные рейсы. Это касается международных аэропортов в Пардубице, Карловых Варах, Брно и Остраве.

Также с субботы полностью перестанет ходить международный водный транспорт.

Источник: пресс-службы Министерства транспорта и МВД Чехии

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Темы
Болезни эпидемия транспорт
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