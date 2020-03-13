Чехия с понедельника закрывает границы

«Это очень серьезные меры, но мы должны таким способом ограничить распространение коронавируса», — прокомментировал заявление премьера глава МВД Ян Гамачек.
В исключительном порядке за пределы Чехии смогут выезжать, например, водители грузовиков, автобусов, поездов, сотрудники экстренных служб, а также люди, работающие за границей на расстоянии до 50 километров.
Напомним, правительство c 14 марта объявило обязательный карантин для всех, кто возвращается в Чехию из 15 стран с повышенным риском заражения.
Источник: novinky.cz