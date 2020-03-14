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За распространение коронавируса грозит тюремное заключение до 12 лет

За распространение коронавируса грозит тюремное заключение до 12 лет

Александра Кириченко 1485 0
Чешское правительство добавило коронавирус в список заразных болезней, за умышленное распространение которых предполагается уголовное наказание в виде тюремного заключения от полугода до 12 лет.
За распространение коронавируса грозит тюремное заключение до 12 лет

В этом списке уже находились СПИД, ВИЧ, холера, чума, сальмонеллез, туберкулез, брюшной и сыпной тиф.

Наказывается умышленное распространение этих заболеваний. Без отягчающих обстоятельств наказание составляет от шести месяцев до трех лет лишения свободы. В случае если действует организованная группа или распространение болезни происходит, когда страна находится в опасности, срок может быть увеличен до восьми лет.

Если это привело к тяжелому ущербу здоровью или r смерти как минимум одного человека, речь идет о лишении свободы сроком до десяти лет, если умерло больше двух человек — до 12 лет.

Источник: novinky.cz

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Болезни эпидемия правительство
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