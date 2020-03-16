Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.63
USD
23.73
RUB
0.32
UAH
0.9
Энциклопедия Карта Погода
04d 8 °C
В Оломоуцком крае из-за коронавируса закрыт 21 населенный пункт

В Оломоуцком крае из-за коронавируса закрыт 21 населенный пункт

Марина Коханкова 1407 0
Из-за распространения коронавирусной инфекции в понедельник утром закрыты для въезда и выезда населенные пункты Уничов, Червенка и Литовел в Оломоуцком крае. Позднее меры были распространены на 18 других городов и деревень в регионе.
В Оломоуцком крае из-за коронавируса закрыт 21 населенный пункт

Жители не могут покинуть эти города и деревни, им также запрещено выезжать за пределы места своего постоянного проживания как минимум 14 дней. Мера также распространяется на транспортное сообщение. С 16 марта закрыты съезды на Литовел на автомагистрали D35.

Поставка продуктов питания и других необходимых товаров обеспечена, сообщает мэрия города Уничов. Жителям разрешено ходить на работу, за базовыми бытовыми товарами, при необходимости посещать родственников и медицинские учреждения. Доступ в эти населенные пункты разрешен только медработникам, пожарным и полиции.

«Исключение составляют также люди, проживающие за пределами Уничова, которые заботятся о своих близких в Уничове. Любой, кому разрешено въезжать в город, будет оснащен защитными средствами на контрольно-пропускном пункте», — уточнили в мэрии. Продуктовые магазины, аптеки, зоомагазины и заправочные станции открыты.

В воскресенье вечером в этих областях было зарегистрировано 25 случаев заболевания коронавирусом, в Оломоуцком крае в целом — 32 случая.

По данным на 16 марта, в Чешской Республике 298 человек заражены коронавирусом, два человека находятся в тяжелом состоянии. Правительство Чехии объявило карантин до 06:00 24 марта. Он начинает действовать с 00:00 16 марта и означает ограничение на свободное передвижение.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
Чехия коронавирус
Читайте
по теме 
Прага поможет малым фирмам и предпринимателям с оплатой аренды
16.03.2020 09:56 Экономика
Прага поможет малым фирмам и предпринимателям с оплатой аренды
1040 0
Национальный карантин: что можно и что нельзя
16.03.2020 02:44 О Чехии
Национальный карантин: что можно и что нельзя
4766 0
Коронавирус в Чехии: важные телефоны и ссылки
15.03.2020 14:44 О Чехии
Коронавирус в Чехии: важные телефоны и ссылки
4281 0
Чешское телевидение предложит школьникам программу обучения онлайн
15.03.2020 10:38 Общество
Чешское телевидение предложит школьникам программу обучения онлайн
2079 0
Последние новости:
16
марта
Весенний субботник не состоится
16.03.2020 12:40 Общество
Весенний субботник не состоится
1 0
Прага поможет малым фирмам и предпринимателям с оплатой аренды
16.03.2020 09:56 Экономика
Прага поможет малым фирмам и предпринимателям с оплатой аренды
1040 0
15
марта
В Чехии объявлен общенациональный карантин до 24 марта
15.03.2020 23:39 Общество
В Чехии объявлен общенациональный карантин до 24 марта
9578 0
Министерство финансов отменяет чековую лотерею
15.03.2020 22:16 Экономика
Министерство финансов отменяет чековую лотерею
10905 0
«Аэрофлот» вывезет российских туристов из Чехии до 20 марта
15.03.2020 19:18 Общество
«Аэрофлот» вывезет российских туристов из Чехии до 20 марта
4504 0
Правительство Чехии готовится объявить общенациональный карантин
15.03.2020 14:23 Политика
Правительство Чехии готовится объявить общенациональный карантин
11962 0
Чешское телевидение предложит школьникам программу обучения онлайн
15.03.2020 10:38 Общество
Чешское телевидение предложит школьникам программу обучения онлайн
2079 0
14
марта
За распространение коронавируса грозит тюремное заключение до 12 лет
14.03.2020 09:00 Общество
За распространение коронавируса грозит тюремное заключение до 12 лет
4534 0
В Чехии закрылись все рестораны и большинство магазинов
14.03.2020 09:47 Экономика
В Чехии закрылись все рестораны и большинство магазинов
15587 0
13
марта
На время ЧП оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком могут сделать бессрочным
13.03.2020 16:56 Экономика
На время ЧП оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком могут сделать бессрочным
4339 0


Мобильная версия