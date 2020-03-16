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Велосипеды Rekola будут бесплатными в течение двух недель

Велосипеды Rekola будут бесплатными в течение двух недель

Марина Коханкова 911 0
Компания Rekola решила сделать сервис аренды велосипедов бесплатным во всех городах, где он работает, на ближайшие две недели. Это позволит людям использовать велосипеды вместо общественного транспорта.
Велосипеды Rekola будут бесплатными в течение двух недель

Эту акцию сделали возможной компании Rohlik.cz и Prusa Research. «Сейчас: когда мы видим, насколько быстро растет число зараженных коронавирусом, велосипеды сейчас представляют собой один из самых безопасных вариантов передвижения», — говорит Йозеф Пруса из Prusa Research.

«Я всегда считал Rekola и общественный транспорт лучшими друзьями и союзниками, а друзья всегда помогают в кризисной ситуации, — говорит Витек Йежек, основатель компании Rekola. — Как и в общественном транспорте, мы дезинфицируем контактные поверхности велосипедов, особенно руль. Однако после использования велосипедов необходимо мыть руки».

Велосипеды Rekola можно взять в аренду в Праге, Брно, Ческе-Будеёвицах, Оломоуце, Фридек-Мистеке и Млада-Болеславе.

Источник: zdopravy.cz

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Темы
коронавирус Чехия транспорт
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