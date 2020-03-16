Велосипеды Rekola будут бесплатными в течение двух недель

Компания Rekola решила сделать сервис аренды велосипедов бесплатным во всех городах, где он работает, на ближайшие две недели. Это позволит людям использовать велосипеды вместо общественного транспорта.

Эту акцию сделали возможной компании Rohlik.cz и Prusa Research. «Сейчас: когда мы видим, насколько быстро растет число зараженных коронавирусом, велосипеды сейчас представляют собой один из самых безопасных вариантов передвижения», — говорит Йозеф Пруса из Prusa Research.

«Я всегда считал Rekola и общественный транспорт лучшими друзьями и союзниками, а друзья всегда помогают в кризисной ситуации, — говорит Витек Йежек, основатель компании Rekola. — Как и в общественном транспорте, мы дезинфицируем контактные поверхности велосипедов, особенно руль. Однако после использования велосипедов необходимо мыть руки».

Велосипеды Rekola можно взять в аренду в Праге, Брно, Ческе-Будеёвицах, Оломоуце, Фридек-Мистеке и Млада-Болеславе.

Источник: zdopravy.cz