Велосипеды Rekola будут бесплатными в течение двух недель

Эту акцию сделали возможной компании Rohlik.cz и Prusa Research. «Сейчас: когда мы видим, насколько быстро растет число зараженных коронавирусом, велосипеды сейчас представляют собой один из самых безопасных вариантов передвижения», — говорит Йозеф Пруса из Prusa Research.
«Я всегда считал Rekola и общественный транспорт лучшими друзьями и союзниками, а друзья всегда помогают в кризисной ситуации, — говорит Витек Йежек, основатель компании Rekola. — Как и в общественном транспорте, мы дезинфицируем контактные поверхности велосипедов, особенно руль. Однако после использования велосипедов необходимо мыть руки».
Велосипеды Rekola можно взять в аренду в Праге, Брно, Ческе-Будеёвицах, Оломоуце, Фридек-Мистеке и Млада-Болеславе.
Источник: zdopravy.cz