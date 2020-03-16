Для больных коронавирусом выделят две больницы

Как сообщил премьер-министр Андрей Бабиш, это будут больница На Гомолце в Праге и факультетская больница Святой Анны в Брно. Кроме того, в Китай из Чехии этой неделе будут отправлены 7 самолетов, которые должны привезти 5 млн медицинских масок и более 1 млн респираторов.

Фото: homolka.cz

При этом в республике смогут работать магазины тканей и галантереи, чтобы желающие пока могли сами сшить маски для себя и для тех, кто в них нуждается.

Правительство рекомендовало людям старше 70 лет не выходить на улицу и запретило жителям домов престарелых покидать их территорию.

В то же время кабинет министров пока не принял решение о предоставлении оплачиваемых отпусков по уходу за детьми на все время закрытия школ. Соответствующий проект, напомним, подготовило Министерство труда и социальных дел.

Сейчас в Чехии зафиксировано 344 случая заболевания коронавирусом. Три пациента, у которых болезнь была выявлена в первой волне, уже выздоровели.

Источник: idnes.cz