МИД РФ выпустил рекомендации для россиян, застрявших за границей

17 марта в МИД России состоялось оперативное совещание по вопросу обеспечения интересов российских граждан, оказавшихся в затруднительной ситуации из-за предпринимаемых иностранными государствами мер по противодействию распространению коронавируса.

На совещании была подчеркнута необходимость принятия российскими диппредставительствами исчерпывающих мер по помощи россиянам, желающим вернуться на родину, в решении логистических вопросов. Создан Координационный штаб под руководством заместителя министра иностранных дел России О.Сыромолотова.

Россиянам, находящимся за рубежом, выданы следующие рекомендации:

Всех, кто оказался в сложном положении, просят незамедлительно связаться с ближайшим российским загранучреждением (посольством, генеральным консульством) и сообщить о себе и своей ситуации, включая место нахождения и прочие необходимые данные. Это можно сделать по номерам телефонов экстренной связи или через социальные сети.

Также можно обратиться на круглосуточные телефонные линии в Ситуационно-кризисный центр: +7(495) 587 88 60, +7(499) 244 19 77, +7 (499) 244 19 88, +7(499) 244 28 47 и номер +7 985 046 52 97 в мессенджере WhatsApp.

Оставлять сообщения можно также в аккаунтах Министерства в социальных сетях (Facebook, Twitter, Instagram, ВКонтакте).

Также можно обратиться на горячую линию Ростуризма 8-499-678-12-03, круглосуточно; 8-915-117-04-51 с понедельника по пятницу с 10 до 19:00.

Там, где ещё сохраняется возможность выезда в Россию, МИД РФ настоятельно рекомендовал воспользоваться ею, независимо от видов транспорта и пересадок.

Ранее посольство России в Чехии сообщило, что в дипмиссию поступают многочисленные обращения от временно находящихся в Чехии российских граждан. Им оказывается консульская поддержка и помощь в размещении, так как одновременно с введением карантина чешские отели были закрыты. Также прорабатываются меры по возвращению домой россиян, которые не смогут приобрести билеты на авиарейсы в Москву до указанного срока.

Обновления публикуются на сайте посольства и в аккантах дипмиссии в соцсетях.

Источник: МИД РФ и посольство России в Чехии