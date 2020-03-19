Чешская сосна стала Европейским деревом года

Уникальная 350-летняя сосна заняла первое место по итогам европейского опроса, участники которого должны были выбрать дерево с самой интересной историей.

Всего в анкете было указано 16 деревьев, победивших в национальных опросах. За чешскую сосну проголосовали 47 226 человек. Второе место по результатам опроса заняло дерево гинкго, растущее в Хорватии (28 060 голосов), а третье — Одинокий тополь из Республики Калмыкия (27 411 человек).

350-летняя Худобинская сосна растет на скалистом левом берегу Вирской плотины. Она названа в честь затопленной деревни Худобин, которая была принесена в жертву строительству водохранилища. Легенда гласит, что ночью дьявол играет у соснына скрипке. Вероятно, этот звук слышали жители деревни при сильном ветре в долине реки Свратки.

Интернет-голосование ежегодно организует EPA (Ассоциация экологического партнерства). Конкурс был впервые запущен в 2011 году как преемник популярного опроса «Дерево года». Победители национальных туров выходят в финал европейского конкурса. В этом году в голосовании приняли участие свыше 285 000 человек.

Источник: novinky.cz