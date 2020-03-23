Министр образования: каникулы сокращать не будут, выпускные экзамены могут отменить

Если школы не откроются до 1 июня, выпускные экзамены могут отменить. Учителя будут выдавать аттестат об окончании школы на основании результатов обучения за последние три периода. Об этом заявил министр образования Чехии Роберт Плага на пресс-конференции в понедельник.

Выпускные экзамены должны проводиться не ранее чем через 21 день после открытия средних школ. Из общего экзамена будет исключена письменная часть заданий по чешскому языку и иностранному языку. Если школы не откроются к началу июня, выпускные экзамены могут вообще не состояться.

«Судьба выпускных экзаменов зависит от того, будут ли школы открыты к 1 июня 2020 года. В этом случае выпускные экзамены будут проходить в упрощенной, но схожей форме, как и каждый год. Если же школы не откроются, будет принято альтернативное решение», — сказал министр образования.

В то же время Роберт Плага исключил, что обучение продолжится в июле или в августе, в период летних каникул. «Ни один из сценариев не предусматривает сокращения летних каникул», — заявил он.

Министр планирует представить свое предложение правительству в понедельник. В случае одобрения депутатами оно может быть утверждено во вторник.

Чешские школы закрыты из-за пандемии коронавируса с 11 марта. Министр здравоохранения Адам Войтех в воскресенье сообщил, что школы могут открыться в конце мая или начале июня.

Источник: novinky.cz