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Министр образования: каникулы сокращать не будут, выпускные экзамены могут отменить

Министр образования: каникулы сокращать не будут, выпускные экзамены могут отменить

Марина Коханкова 1745 0
Если школы не откроются до 1 июня, выпускные экзамены могут отменить. Учителя будут выдавать аттестат об окончании школы на основании результатов обучения за последние три периода. Об этом заявил министр образования Чехии Роберт Плага на пресс-конференции в понедельник.
Министр образования: каникулы сокращать не будут, выпускные экзамены могут отменить

Выпускные экзамены должны проводиться не ранее чем через 21 день после открытия средних школ. Из общего экзамена будет исключена письменная часть заданий по чешскому языку и иностранному языку. Если школы не откроются к началу июня, выпускные экзамены могут вообще не состояться.

«Судьба выпускных экзаменов зависит от того, будут ли школы открыты к 1 июня 2020 года. В этом случае выпускные экзамены будут проходить в упрощенной, но схожей форме, как и каждый год. Если же школы не откроются, будет принято альтернативное решение», — сказал министр образования.

В то же время Роберт Плага исключил, что обучение продолжится в июле или в августе, в период летних каникул. «Ни один из сценариев не предусматривает сокращения летних каникул», — заявил он.

Министр планирует представить свое предложение правительству в понедельник. В случае одобрения депутатами оно может быть утверждено во вторник.

Чешские школы закрыты из-за пандемии коронавируса с 11 марта. Министр здравоохранения Адам Войтех в воскресенье сообщил, что школы могут открыться в конце мая или начале июня.

Источник: novinky.cz

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школы дети экзамены Чехия коронавирус Министерство образования
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