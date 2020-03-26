На выходных в Чехии будет тепло

В конце недели в республику придет значительное потепление — на выходных температура воздуха будет достигать 15 градусов Цельсия. Однако холодный фронт в начале следующей неделе принесет похолодание, возможно выпадет снег, рассказала Дагмар Гонсова из компании Meteopress.

Она добавила, что конец марта в Чехии будет скорее всего самым холодным с 2013 года.

Средние температуры, которые на этой неделе были около 4-7 градусов выше нуля, начнут повышаться с четверга. Будет ясно, днем столбик термометра покажет 9-13 градусов тепла. В ночь на пятницу температура снизится до -2 градусов, а днем воздух прогреется до 12-16 градусов Цельсия.

Суббота будет в основном облачной, утром будет от 4 градусов до нуля, а днем потеплеет до 13-17 градусов Цельсия. В воскресенье днем будет не более 10-14 градусов тепла, однако во второй половине дня возможна сильная облачность и дожди.

В понедельник будет пасмурно, в отдельных районах возможен снег или дождь. Днем температура воздуха не превысит 0-4 градусов, будет дуть сильный ветер. Во вторник и среду ночью будут заморозки (от -4 до -8 градусов Цельсия), а днем столбик термометра покажет от 1 до 5 градусов Цельсия.

Источник: novinky.cz