В ночь с субботы на воскресенье Чехия перейдет на летнее время

Переход на летнее время состоится в 02:00 29 марта 2020 года. Стрелки часов необходимо сдвинуть на час вперед, таким образом, фактически людям придется вставать на час раньше.

Первоначальной мотивацией для чередования летнего и зимнего времени была экономия электроэнергии во время войн. Чехия впервые перешла на летнее время в 1915 году, это повторилось и в 1916-м. Затем перевод стрелок вернули только при Второй мировой войне, в 1940 году. В 1949 году летнее время в Чехии отменили, и в третий раз вернулись к нему в 1979-м, когда наступил второй нефтяной шок.

До середины 90-х летнее время в Чехии длилось полгода. С 1996 года республика присоединилась к правилам Евросоюза, и оно увеличилось до 7 месяцев (с последних выходным марта по последние выходные октября). Теперь от перевода часов планируют отказаться, так как экономия от него перестала быть существенной. Согласно решению Европарамента, он должен быть отменен в марте 2021 года, но страны не могут договориться, каким будет круглогодичное время — зимним или летним.

Напомним, в России переход на летнее и зимнее время больше не осуществляется. Украина же, как и Чешская Республика, в ночь с субботы на воскресенье переведет стрелки на один час вперед.