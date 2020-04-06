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В Чехии запустят новый метод тестирования на наличие коронавируса

В Чехии запустят новый метод тестирования на наличие коронавируса

Марина Коханкова 4757 0
Заместитель министра здравоохранения Чехии Роман Примула рассказал, как министерство начнет определять степень заражаемости чешского населения новым типом коронавируса на следующей неделе. После этого строгие меры по борьбе с распространением коронавируса могут быть отменены.
В Чехии запустят новый метод тестирования на наличие коронавируса

Министерство здравоохранения запустит совершенно новый способ тестирования чешского населения на COVID-19. Благодаря этому удастся определить, сколько людей заболели в Оломоуце, Южной Моравии и Праге. Последней тестируемой группой станет выборка населения всей республики.

«Мы сделаем выборку, которая в общей сложности охватит около 17 тысяч человек и станет достаточной. Протоколы в настоящее время готовятся. Нет смысла проверять все население, поскольку ситуация меняется и на это требуется много времени», — сообщил Примула в разговоре с DVTV.

По словам декана 1-го медицинского факультета Карлова университета Алекси Шедо, подготовленная выборка населения должна быть сопоставима с аналогичными исследованиями за рубежом. 

«Строгие меры не могут действовать полгода или год. Мы не способны выдержать следующие месяцы в жестких условиях карантина. В то же время должна быть введена система так называемого умного карантина», — сказал министр здравоохранения Адам Войтех. По его словам, магазины будут пускать посетителей в ограниченном режиме, чтобы избегать очередей, регулярно дезинфицировать помещения и измерять температуру сотрудников. Отдельные спортивные сооружения могут быть открыты, однако участие в массовых мероприятиях будет разрешено в последнюю очередь.

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
коронавирус Чехия Министерство здравоохранения
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