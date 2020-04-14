В Пасхальный понедельник число нарушений режима карантина уменьшилось

В пасхальный понедельник полиция сообщила о 400 нарушениях правил, установленных в связи с эпидемией коронавируса в Чехии. Это вдвое меньше, чем в другие праздничные дни (с 10 по 12 апреля), когда было зафиксировано около 600 нарушений в сутки.

Случаи, когда полиция ограничивается предупреджением, не попадают в статистику, сообщил пресс-секретарь президиума полиции Ондрей Моравчик. С пятницы по воскресенье в Чехии была теплая погода, в понедельник похолодало.

По словам Моравчика, полиция проводила от 12 000 до 15 000 проверок в день. Чаще всего стражи порядка выписывали штрафы за нахождение на улицах в группах, употребление алкоголя в общественных местах или отсутствия медицинской маски и других защитных средств.

Моравчик также отметил, что количество дорожно-транспортных происшествий в период с 10 по 13 апреля значительно сократилось по сравнению с пасхальными праздниками в 2019 году. Так, в понедельник было зафиксировано около 100 ДТП, тогда как в этот день в прошлом году произошло около 250 аварий. В прошлом году полиция зарегистрировала более 900 инцидентов на дорогах за пасхальные выходные.

С 19 марта жители Чехии обязаны носить медицинские маски или другие средства защиты лица при выходе из дома. Без маски с 7 апреля можно находиться только при занятиях спортом на природе и в парках, при этом люди должны находиться на расстоянии не менее двух метров друг от друга (это правило не касается членов семьи).

Источник: novinky.cz