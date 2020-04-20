МИД Чехии: любые ограничения на поездки за рубеж должны быть соразмерными

После отмены чрезвычайного положения можно сохранить ограничения на поездки за рубеж в соответствии с законом об охране общественного здоровья. Однако это должны быть разумные ограничения, считает министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек.

Действующий с середины марта запрет на выезд жителей страны и въезд на территорию Чехии иностранцев основан на законе о безопасности Чешской Республики и кризисном законе. «Запрет на год и более я считаю несоразмерным сегодняшней ситуации», — сказал министр.

В марте заместитель министра здравоохранения Роман Примула заявил, что поездки за рубеж могут быть ограничены на год или два. Президент Чехии Милош Земан недавно высказал мнение о том, что границы должны быть закрыты в течение года.

«Я сторонник постепенного открытия границ для отдельных категорий граждан в ближайшие недели и месяцы, а не годы», — добавил Петршичек.

По словам министра здравоохранения Адама Войтеха, неограниченное количество поездок за рубеж не является вопросом этого летнего сезона. Чехи, возможно, смогут посетить летом отдельные страны с низким риском заражения, например Хорватию или Словакию. Однако министр внутренних дел и глава Центрального кризисного штаба Ян Гамачек хочет сначала узнать мнение экспертов по поводу возможного ослабления запрета на поездки за границу.

Источник: ceskenoviny.cz