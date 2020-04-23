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Правительство ускорит снятие карантина: крупные магазины откроются уже 27 апреля

Правительство ускорит снятие карантина: крупные магазины откроются уже 27 апреля

Марина Коханкова 1055 0
Правительство ускорит запланированное смягчение ограничений, связанных с распространением коронавируса, на 14 дней. Об этом в четверг заявил министр промышленности, торговли и транспорта Карел Гавличек.
Правительство ускорит снятие карантина: крупные магазины откроются уже 27 апреля

Магазины площадью до 2500 квадратных метров, которых не расположены в торговых центрах, откроются уже в понедельник, 27 апреля. В этот же день смогут начать работу фитнес-центры и территории зоопарков под открытым небом. 

Рестораны смогут открыть летние террасы на две недели раньше — 11 мая, а не 25 мая, как предполагалось раньше. Парикмахерские и салоны красоты также начнут свою работу в этот день.

«Магазины до 2500 квадртаных метров смогут открыться 27 апреля при условии, что у них есть собственный вход. Также смогут начать работу автошколы, тренажерные залы и фитнес-центры, будут проводиться богослужения с участием до 15 человек, откроются библиотеки, зоопарки и ботанические сады за исключением крытых павильонов», — сказал Гавличек.

По словам министра, полное открытие ресторанов и отелей можно ожидать с 25 мая. Культурные мероприятия также будут разрешены, однако министр не уточнил максимальное количество участников. 

«Мы обсуждали это с Министерством здравоохранения и эпидемиологами. Мы будем очень жестко требовать соблюдения гигиенических мер, чтобы, например, сотрудники безопасности торговых центров могли контролировать это», — сказал Гавличек.

Источник: novinky.cz

 

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Темы
коронавирус правительство Чехия магазины
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